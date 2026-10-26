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Dünya
AA 26.10.2026 17:03

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu Yotova ilk sırada tamamladı

Bulgaristan'da mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, 25 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu az farkla ilk sırada tamamladı.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu Yotova ilk sırada tamamladı

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) açıkladığı verilere göre, oyların yüzde 99,95'i sayılırken Yotova ve Valchev oyların yüzde 34,75'ini alarak ilk sırada yer aldı.

Eski Başbakan Andrey Gyurov ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev ise oyların yüzde 31,95'ini aldı.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si “Kimseyi desteklemiyorum” hanesini tercih etti.

Bulgaristan'da 1992'den bu yana sekizinci kez yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde katılım oranının önceki seçimlere kıyasla en düşük seviyede kaldığı değerlendirildi. En yüksek katılım başkent Sofya'da, en düşük katılım ise Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali ilinde kaydedildi.

Seçime katılım oranının yüzde 50'nin altında kalması ve hiçbir aday çiftinin geçerli oyların yarısından fazlasını alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Yotova-Valchev ile Gyurov-Kandev ikilileri, 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

MSK'nin cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turuna ilişkin kesin sonuçları 27 Ekim'de açıklaması bekleniyor.

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