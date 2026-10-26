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Dünya
TRT Haber 26.10.2026 16:36

Mekke İttifakı Üyeleri - İran görüşmesi başladı

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey yetkililer ile İran arasındaki görüşmeler Tahran'da başladı.

Mekke İttifakı Üyeleri - İran görüşmesi başladı

Suudi ve İranlı yetkililer, görüşmelerde Suudi Arabistan'ı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kardeşi Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman'ın, Pakistan'ı Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in, Türkiye'yi ise Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil ettiğini söyledi.

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri Kani devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yetkililerin konseyle istişarelerde bulunacağını belirtti.

Tahran ziyareti, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgedeki ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyuyor

Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğrulayarak, Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti.

Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

Son olarak Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

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