Katil İsrail 3 yılda 9 binden fazlası anne olan 12 bin 500'den fazla kadını öldürdü

Filistin Kadın Bakanlığı ile Filistin İstatistik Kurumu, ülkede her yıl 26 Ekim'de kutlanan Filistin Ulusal Kadınlar Günü münasebetiyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 12 bin 500'den fazla kadının yaşamını yitirdiği belirtilerek, öldürülen kadınlardan 9 binden fazlasının anne, 42'sinin ise gazeteci olduğu kaydedildi.

Yaralıların yüzde 14'ü kadın

İsrail'in aynı dönemde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan 175 bin kişinin yüzde 14'ünü kadınların oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, 28 bin 560 kadının da bu saldırılarda eşini kaybettiği aktarıldı.

Gazze'de halihazırda 50 bin hamile kadının bulunduğu ve zor koşullarda hamileliğini sürdürmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana kadınlar arasında 12 bin düşük vakasının kaydedildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 28 kadın öldürüldü

Gazze'ye yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da baskılarını artıran İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, Ekim 2023'ten bu yana ölen 1216 kişiden 28'inin kadın olduğu kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bini aşarken, 175 binden fazla kişi yaralandı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.