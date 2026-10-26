Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2026 14:10

Katil İsrail 3 yılda 9 binden fazlası anne olan 12 bin 500'den fazla kadını öldürdü

Katil İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında 9 binden fazla annenin de bulunduğu 12 bin 500'den fazla kadın hayatını kaybetti.

Katil İsrail 3 yılda 9 binden fazlası anne olan 12 bin 500'den fazla kadını öldürdü

Filistin Kadın Bakanlığı ile Filistin İstatistik Kurumu, ülkede her yıl 26 Ekim'de kutlanan Filistin Ulusal Kadınlar Günü münasebetiyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 12 bin 500'den fazla kadının yaşamını yitirdiği belirtilerek, öldürülen kadınlardan 9 binden fazlasının anne, 42'sinin ise gazeteci olduğu kaydedildi.

Yaralıların yüzde 14'ü kadın

İsrail'in aynı dönemde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan 175 bin kişinin yüzde 14'ünü kadınların oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, 28 bin 560 kadının da bu saldırılarda eşini kaybettiği aktarıldı.

Gazze'de halihazırda 50 bin hamile kadının bulunduğu ve zor koşullarda hamileliğini sürdürmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana kadınlar arasında 12 bin düşük vakasının kaydedildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 28 kadın öldürüldü

Gazze'ye yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da baskılarını artıran İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, Ekim 2023'ten bu yana ölen 1216 kişiden 28'inin kadın olduğu kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bini aşarken, 175 binden fazla kişi yaralandı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Yunan basını: Türkiye’nin yükselişi biz yalnızlaştırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Siber suçlarla mücadele: 75 şüpheli tutuklandı
14:33
Irak güvenlik güçleri bazı noktaları terör örgütü PKK'dan devraldı
14:11
Yunan basını: Türkiye’nin yükselişi biz yalnızlaştırıyor
13:44
Ücretsiz Dijital Üniversite Platformu başvurularında son gün
13:40
Norveç'ten Trump'a, Nobel Komitesinin "bağımsız" olduğu cevabı
13:36
Simit tezgahına not bırakıp KPSS'ye girdi: Ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı
Iğdır'ın Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü
Iğdır'ın Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Milli deniz sistemleri TURNAs-2026'da nefes kesti
Milli deniz sistemleri TURNAs-2026'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ