Yunan basını: Türkiye’nin yükselişi biz yalnızlaştırıyor

Türkiye’nin savunma alanındaki hamleleri ve kurduğu savunma ortaklıkları, Yunan basını tarafından yakından izleniyor.

Yunan Militaire haber sitesi, Türk savunma sanayiinin yükselişini analiz etti. Bu yükselişin Yunanistan’da yalnız kalma endişesi yarattığı belirtildi.

Haberde Türk savunma sanayiinin yükselişine dair birçok rakam verildi. 2025 yılında Türk savunma ve havacılık sanayiinin ihracatının, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 48 artış gösterdiği belirtildi. Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi şirketlerin başarısı kaleme alındı.

Yunanistan için daha da büyük sorunun, Ankara'nın uluslararası iş birliklerinin coğrafi kapsamı olduğu ifade edildi.

“Kanada ve İtalya'dan, Almanya, İngiltere ve ABD’ye kadar Ankara, savunma sanayisini diplomatik nüfuz aracı haline getirerek Atina'nın manevra alanını boğucu bir şekilde kısıtlıyor” dendi.

Yunan basınındaki haberde, Ankara’nın, çevresinde giderek daha yoğun bir stratejik, ekonomik ve teknolojik çıkar ağı oluşturduğu ifade edildi.

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile işlevsel ilişkilerini sürdürmek istediği, bu durumun da Yunanistan’da Türkiye'ye karşı destek arayışında yalnız kalma endişesi yaşattığı kaleme alındı.

AB’nin Türk savunma sanayiine artan ilgisinin Yunanistan’ı rahatsız ettiği vurgulanan haberde, Yunanistan’ın dış politika seçeneklerinin giderek daraldığı belirtildi.