Türk uçak gemisine milli insansız sistemler damga vuracak

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026 (TURNAs-2026) Türkiye’nin yeni yol haritasına ilişkin önemli çıktılardan biri oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun “Gelecekte yapacağımız harbin tatbikatıdır.” tanımını kullandığı organizasyonda insansız hava araçları, insansız su üstü araçları, insansız botlar, insansız tekneler, insansız su altı araçları, insansız mini deniz altılar, insansız kara araçları kullanıldı.

Oramiral Tatlıoğlu gelecek yıl denize inecek milli uçak gemisinde de çok sayıda insansız sistemin kullanılacağını belirtti ve böylece Türkiye’nin uçak gemisinde de dünyadaki diğer örneklerden farklı bir yol haritası izleyebileceğini vurguladı.

Peki, Türkiye gemilere konuşlandırabileceği insansız kara, deniz ve hava araçlarıyla neyi amaçlıyor? Bu tür konseptlerin sahaya yansıması nasıl olacak? Ve daha da önemlisi Ankara hangi adımlarla dünyadaki diğer ülkelerden daha farklı bir kullanıma yönelecek?

Tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını Savunma Sanayii Uzmanı Fatih Mehmet Küçük’ü konuk aldığımız videomuzda bulabilirsiniz…