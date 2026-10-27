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Gündem
TRT Haber 27.10.2026 11:30

Türk uçak gemisine milli insansız sistemler damga vuracak

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan TURNAs 2026 Tatbikatı esnasında kullanılan insansız sistemler Türkiye için yeni bir döneme işaret ediyor. Gelecek yıl suya inecek milli uçak gemisinde çok sayıda insansız platform kullanılacağı da biliniyor. Ankara böylece uçak gemisini dünyadaki diğer örneklerden farklı kullanacağının da sinyalini veriyor.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026 (TURNAs-2026) Türkiye’nin yeni yol haritasına ilişkin önemli çıktılardan biri oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun “Gelecekte yapacağımız harbin tatbikatıdır.” tanımını kullandığı organizasyonda insansız hava araçları, insansız su üstü araçları, insansız botlar, insansız tekneler, insansız su altı araçları, insansız mini deniz altılar, insansız kara araçları kullanıldı.

Oramiral Tatlıoğlu gelecek yıl denize inecek milli uçak gemisinde de çok sayıda insansız sistemin kullanılacağını belirtti ve böylece Türkiye’nin uçak gemisinde de dünyadaki diğer örneklerden farklı bir yol haritası izleyebileceğini vurguladı.

Peki, Türkiye gemilere konuşlandırabileceği insansız kara, deniz ve hava araçlarıyla neyi amaçlıyor? Bu tür konseptlerin sahaya yansıması nasıl olacak? Ve daha da önemlisi Ankara hangi adımlarla dünyadaki diğer ülkelerden daha farklı bir kullanıma yönelecek?

Tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını Savunma Sanayii Uzmanı Fatih Mehmet Küçük’ü konuk aldığımız videomuzda bulabilirsiniz…

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
ETİKETLER
ASELSAN Baykar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İnsansız Deniz Aracı İnsansız Hava Aracı (İHA) KIZILELMA Savunma Sanayii TUSAŞ Yerli ve Milli Teknolojiler
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