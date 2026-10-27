3 il merkezli yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu: 150 gözaltı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin huzurunu bozan, gençleri suça yönlendiren ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle suç örgütlerine finansman sağlayan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Amaçlarının sokakları güvenli kılmak ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmak olduğunu belirten Gürlek, yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı.

Ankara'da 23 şirkete kayyım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin bilgi veren Gürlek, Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheli ile 23 şirkete yönelik operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi desteği sağlayan yapılar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aklanmasına yönelik para hareketlerinin incelendiğini aktaran Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre şüpheli işlem hacminin 21 milyar 319 milyon lira olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Gürlek, operasyonda 55 şüphelinin gözaltına alındığını, 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ve soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atandığını bildirdi.

İstanbul'da "yeni nesil suç örgütlerine" operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden temin edilen kişilerin suç eylemlerine yönlendirildiğinin belirlendiğini aktaran Gürlek, İstanbul merkezli 30 ilde çalışma yapıldığını belirtti.

Operasyonun 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 şahsa yönelik gerçekleştirildiğini kaydeden Gürlek, 31'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 87 şüphelinin gözaltına alındığını, firari 13 kişinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiğini açıkladı.

Edirne'de 1 milyar liralık hesap hareketi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki yasa dışı bahis soruşturmasında ise banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliye yönelik 5 ilde operasyon yapıldığını bildiren Gürlek, 8 şüphelinin yakalandığını, 4 şahsı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Suçun türü ve yöntemi ne olursa olsun tüm suç örgütlerinin devletin gücünü göreceğini vurgulayan Bakan Gürlek, şu değerlendirmede bulundu;

Suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutacak, faaliyet alanlarını daraltacak ve mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Soruşturmaları yürüten Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Suç örgütlerinin ve yasa dışı bahis ağlarının kökünü kazımak, sokaklarımızın huzurunu ve gençlerimizin geleceğini korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz.