Bakan Çiftçi: 625 organize suç örgütüne operasyon gerçekleştirdik

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından "Çetelere nefes aldırmayacağız!" başlığıyla yaptığı açıklamada kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği Güvenlik Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Göreve başladıkları ilk günden itibaren önceliklerinin başına koydukları yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, bu yıl içerisinde 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdiklerini ve 8 bini aşkın şüphelinin tutuklanmasını sağladıklarını açıkladı.

Bakan Çiftçi, yurt dışından gerçekleştirdikleri iadelerde ise son 5 yılın ortalamasının 5-6 katını aşan seviyelere ulaştıklarını aktardı.

"Bu ülkede kimse kendini hukukun üstünde göremez"

Gelecek dönemde mücadelelerini daha da yoğunlaştırarak suç şebekelerinin faaliyet alanlarını daraltacaklarını vurgulayan Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaştan tehditle haraç isteme cüretinde bulunan haramiler şunu iyi bilsin: Bu ülkede kimse kendini hukukun üstünde göremez, hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz. Kaçanları da saklananları da bulur, adalete teslim ederiz! Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç örgütlerine hareket alanı bırakmayan ve milletimizin huzurunu esas alan güvenlik anlayışımızla mücadelemizi sürdüreceğiz. "