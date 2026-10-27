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TRT Haber 27.10.2026 07:11

Bakırköy Belediyesine "rüşvet" soruşturması: 68 gözaltı kararı

Bakırköy Belediyesinde mal ve hizmet alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı ve iş yeri ruhsatı süreçlerinde esnaftan rüşvet talep edildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Belediyesine "rüşvet" soruşturması: 68 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, belediye başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldı.

Ayrıca iş yeri çalışma ruhsatı almak isteyen işletmecilerden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, istenen parayı ödemeyenlerin ruhsat işlemlerinin ise kasıtlı olarak sürüncemede bırakıldığı tespit edildi.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 2024-2026 yıllarında belediyenin farklı müdürlüklerince açık ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilen 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı. İlgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde derinleştirilen soruşturmada şüphelilere ait HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları analiz edildi, iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandı.

Elde edilen deliller doğrultusunda, "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personelinin yanı sıra ihalelere giren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen 68 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, ifade alma, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne talimat verdi.

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