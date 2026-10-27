Hafif Sağanak Yağışlı 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.10.2026 07:52

AP'den 60 milletvekili, AB'yi İsrail'e karşı yaptırım konusunda acil toplanmaya çağırdı

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 60 milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı İsrail hükümetine karşı yaptırımlarda uzlaşılması için acilen AB dışişleri bakanlarını toplamaya davet etti.

AP'den 60 milletvekili, AB'yi İsrail'e karşı yaptırım konusunda acil toplanmaya çağırdı
[Fotograf: Reuters]

AP'deki farklı siyasi gruplardan 60 milletvekilinin Kallas'a hitaben kaleme aldığı mektupta, Tel Aviv'in 23 Ekim'de 2 İsrail askerinin El Halil'de ölmesinin ardından Batı Şeria'da abluka uyguladığı belirtildi.

Milletvekilleri, Batı Şeria'da yaşananların toplu cezalandırma niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Uluslararası hukuka göre savaş suçu olan toplu cezalandırma yöntemiyle İsrail hükümeti, Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini daha da pekiştirmeyi ve İsrail'deki seçimler öncesinde gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

El Halil'de Filistinlilerin evlerinin yıkıldığını, ailelere evlerini boşaltmaları için sadece 5 dakika süre tanındığını kaydeden milletvekilleri, "Bu, Batı Şeria'nın geleceği ve bir Filistin devletinin varlığını sürdürebilmesi açısından kritik bir dönemeçtir." değerlendirmesini yaptı.

Milletvekilleri, AB'nin İsrail hükümetinin Batı Şeria'ya yönelik kapsamlı saldırısı karşısında sessiz kalamayacağını belirterek, AB'nin Tel Aviv'in adımlarını kınaması, İsrail askerlerinin Batı Şeria'dan çekilmesi çağrısında bulunması, dışişleri bakanlarının İsrail hükümetine karşı yaptırımlarda uzlaşmak için acilen toplanması talebinde bulundu.

AB'nin İsrail politikasında çifte standart uyguladığını ve buna son verilmesi gerektiğini vurgulayan milletvekilleri, Kallas'ı AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması teklifinde bulunmaya davet etti.

ETİKETLER
Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro, pasaportunu teslim etmesinin istendiğini öne sürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:12
Apple ekran sorunu olan iPhone Duo cihazlarını değiştirecek
08:10
Anthropic dev hisse arzı öncesi insanlık için feci risk uyarısı yaptı
07:58
Soykırımcı İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi askeri karargaha dönüştürdü
07:56
Fon Kanunu Resmi Gazete'de
07:52
Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro, pasaportunu teslim etmesinin istendiğini öne sürdü
07:50
Fransa'da öğrencilerden daha iyi eğitim koşulları için eylemleri sürdürme çağrısı
Dolunay gökyüzünü süsledi
Dolunay gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ