Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı 3 füze ile 4 İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonundan yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine balistik füzeler fırlattığı belirtildi.

"Terörist Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlatılan 3 balistik füze imha edildi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ülkenin güneyinde tespit edilen 4 İHA'nın engellendiği ve imha edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce Harc vilayeti ve doğu bölgesinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.