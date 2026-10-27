Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.10.2026 00:10

ABD'de yolcu uçağı "terör tehdidi" ihbarı üzerine havalimanına geri döndü

ABD'de, United Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bir yolcunun "terör tehdidinde" bulunduğu ihbarı üzerine kalkıştan kısa süre sonra havalimanına geri döndü.

ABD'de yolcu uçağı "terör tehdidi" ihbarı üzerine havalimanına geri döndü

New Jersey eyaletindeki Newark kentine gitmek üzere 24 Ekim Cumartesi günü Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinden havalanan yolcu uçağında "terör tehdidinde" bulunulduğuna dair ihbar alındı.

Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, gece yapılması planlanan seferde uçak, kalkışının üstünden bir saat geçmeden Las Vegas'a döndü.

Las Vegas polisi, olayın ardından 25 yaşındaki bir yolcunun gözaltına alındığını ve terör eylemine ilişkin tehditte bulunmak veya asılsız bilgi vermek suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Polis, şüphelinin ne yaptığı veya ne söylediğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

United Airlines, uçakta bulunan 150 yolcuyla Las Vegas'a güvenli şekilde dönüldüğünü ve kararın "olası bir güvenlik endişesi" nedeniyle alındığını duyurdu.

Cumartesi gecesi ertelenen uçuş pazar günü yapıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Modern savunma teknolojileri Afrika'da vitrine çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:15
Antalya'da hortum ve fırtına 4 can aldı
00:45
Fon kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
00:13
Trump, seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödeneceğini duyurdu
00:10
İran: ABD, müzakere konusunda ciddi ise Tahran'ın 7 şartını kabul etmeli
23:35
Irak’ta İstihbarat Başkanı görevden alındı
23:30
Dictionary.com 2026'nın kelimesi olarak "maxxing"i seçti
Dolunay gökyüzünü süsledi
Dolunay gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ