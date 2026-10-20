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Güncel
The Guardian 20.10.2026 17:25

Tek fotoğrafla kanser hastalarının yaşam süresini tahmin eden yapay zeka geliştirildi

Uzmanlar, hastaların yüz fotoğrafını analiz ederek biyolojik yaşını hesaplayabilen ve kanser tedavisinde yaşam şansını öngörebilen yeni bir yapay zeka aracı geliştirdi. Lancet Digital Health dergisinde yayımlanan araştırma, bu teknolojinin kişiselleştirilmiş tedavi süreçlerine rehberlik edebileceğini ortaya koydu.

Tek fotoğrafla kanser hastalarının yaşam süresini tahmin eden yapay zeka geliştirildi

Massachusetts merkezli sağlık sistemi Mass General Brigham'daki uzmanlar tarafından geliştirilen sistem, farklı yaş ve etnik kökenlere ait 40 milyondan fazla yüz fotoğrafı kullanılarak eğitildi.

Geliştirilen model temel alınarak oluşturulan iki farklı araç, yüz hatlarındaki detayları inceleyerek hem biyolojik yaşı tahmin ediyor hem de doğrudan yaşam süresi ihtimalini hesaplıyor.

Yüzün farklı bölgeleri analiz ediliyor

Araştırma kapsamında geliştirilen araçların yüzün farklı bölgelerine odaklandığı tespit edildi. Biyolojik yaş tahmini yapan sistem alın, şakaklar ve burun kenarından ağız köşelerine uzanan çizgileri incelerken, doğrudan yaşam şansını tahmin eden diğer araç göz altı ve burun köprüsü çevresindeki bölgeleri değerlendiriyor.

Yapılan incelemelerde, biyolojik yaşı kronolojik yaşından beş yıl veya daha büyük çıkan kanser hastalarının, ortalama dört yıllık takip süresinde ölüm riskinin yüzde 21 daha yüksek olduğu belirlendi.

Buna karşılık, olduğundan beş yıl daha genç görünen hastalarda bu riskin yüzde 17 daha düşük olduğu saptandı. Uzmanlar, aşırı alkol tüketimi, sigara ve uyuşturucu gibi yaşam tarzı alışkanlıklarının da yüzdeki yaşlanma bulgularını doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Tedavi süreçlerine rehberlik edebilir

Yoğun radyasyon, cerrahi veya sistemik tedaviler öncesinde hastaların fiziksel direncini ve kırılganlığını doğru değerlendirmenin önemine dikkat çeken hekimler, bu teknolojinin doktor kararlarının yerine geçmeyeceğini ancak kişiselleştirilmiş tedavi planlamasında destekleyici bir rol üstlenebileceğini belirtiyor.

Sistem, ışıklandırma, makyaj ve farklı yüz ifadeleri gibi dış etkenlerden etkilenmezken, uygulamanın yaygın olarak kullanılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

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