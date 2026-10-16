Hafif Sağanak Yağışlı 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.10.2026 14:43

131 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

131 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacı geri ödeme listemize dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

Geri ödeme listesine eklenen 131 ilaçtan 6'sı kanser, 22'si diyabet ve 14'ü pulmoner hipertansiyon ilacı, 4'ü kan ürünü, 2'si ise alerji aşısından oluşuyor.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlaç SGK Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
CHP'den 48 kişi ihraç edildi
15:38
ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek
15:35
Sudaki mikroplastiklerden kurtulmanın basit bir yolu var
15:37
Meteoroloji uyardı: İstanbul için risk devam ediyor
15:28
İletişim Başkanı Duran'dan vefat eden yazar Cevat Özkaya için başsağlığı mesajı
15:27
2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 34 santimetre yükselerek 30,23 metreye ulaştı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 34 santimetre yükselerek 30,23 metreye ulaştı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin 53 yeni silahı ilk kez sahnede
Türkiye'nin 53 yeni silahı ilk kez sahnede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ