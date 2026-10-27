Fon kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, 455 bin 578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açıldı. İlk aşamada kişi başına 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek.

Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak.

Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu hesaba enflasyon farkı eklenecek.

Genel Kurul görüşmelerinde kabul edilen önerge doğrultusunda, bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamında sayılacak.

Fonlarda geri kazanım sistemi oluşturulacak

Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde etmiş kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak.

Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından nakde çevrilerek geri kazanılacak. Bu da yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılacak.

Piyasa bozucu işlemlere karışanlar ise geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Portföy yönetim şirketleri, fon zararı veya eksik tasfiye bakiyesinden sorumlu olacak.

Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte resmen yürürlüğe girmiş oldu.