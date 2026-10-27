Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.10.2026 00:15

Fon kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Fon varlıklarının ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilmesini ve nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen 9 maddelik kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fon kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, 455 bin 578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açıldı. İlk aşamada kişi başına 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek.

Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak.

Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu hesaba enflasyon farkı eklenecek.

Genel Kurul görüşmelerinde kabul edilen önerge doğrultusunda, bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamında sayılacak.

Fonlarda geri kazanım sistemi oluşturulacak

Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde etmiş kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak.

Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından nakde çevrilerek geri kazanılacak. Bu da yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılacak.

Piyasa bozucu işlemlere karışanlar ise geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Portföy yönetim şirketleri, fon zararı veya eksik tasfiye bakiyesinden sorumlu olacak.

Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte resmen yürürlüğe girmiş oldu.

ETİKETLER
Fon soruşturması Resmi Gazete TBMM
Sıradaki Haber
Milas Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:15
Antalya'da hortum ve fırtına 4 can aldı
00:13
Trump, seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödeneceğini duyurdu
00:10
İran: ABD, müzakere konusunda ciddi ise Tahran'ın 7 şartını kabul etmeli
23:35
Irak’ta İstihbarat Başkanı görevden alındı
23:30
Dictionary.com 2026'nın kelimesi olarak "maxxing"i seçti
23:25
Libya'dan deniz yetki muhtırasına dair "çıkarlarımızı koruyan egemen bir karar" mesajı
Dolunay gökyüzünü süsledi
Dolunay gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ