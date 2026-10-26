Milas Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "rüşvet almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanan Topuz'un, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.