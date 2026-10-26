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Türkiye
AA 26.10.2026 18:43

Suç unsuru içeren 407 internet sitesine erişim engeli

Jandarmanın siber devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik gibi suç unsurlarını içerdiği tespit edilen 407 internet sitesine erişim engellendi.

Suç unsuru içeren 407 internet sitesine erişim engeli
[Fotoğraf: Arşiv]

Suçla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 19-26 Ekim tarihleri arasında yapılan siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucu 771 sosyal medya ve URL adresi incelendi.

İncelemede, 344 internet sitesinde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 6 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ve 57 internet sitesinde müstehcen içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen 407 internet sitesine erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında, Sincan ve Nallıhan'da birer olmak üzere 2 nitelikli dolandırıcılık olayı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Siber Güvenlik
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