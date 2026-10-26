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TRT Haber 26.10.2026 14:29

Siber suçlarla mücadele: 75 şüpheli tutuklandı

35 il merkezli “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 275 şüpheliden 75’i tutuklandı, 46’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Siber suçlarla mücadele: 75 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 35 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Son 5 günde 275 şüphelinin yakalandığı, 75'inin tutuklandığı, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden "ev satış bedeli" temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

10 ayda 5 bin 62 operasyon

1 Ocak- 22 Ekim 2026 tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 5 bin 62 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 21 bin 378 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10 bin 769’u tutuklandı, 5 bin 260’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."  

 

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