Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.10.2026 12:57

Tavşanlı Höyük kazılarında 4 bin yıllık pati izleri bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tavşanlı Höyük'te yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulunduğunu duyurdu.

Tavşanlı Höyük kazılarında 4 bin yıllık pati izleri bulundu
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya'daki kazılarda, patili bir hayvanın henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin duvarında yer alıyordu. Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu. Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden Tavşanlı Höyük'te yalnızca yapıları ve eserleri değil, yaşamın böylesine küçük ve beklenmedik izlerini de ortaya çıkarıyoruz. 2021'den bu yana çalışmaları yürüten Kazı Başkanımız Prof. Dr. Erkan Fidan'a ve kazı ekibimize teşekkür ediyorum."

Buluntunun yerleşmedeki gündelik yaşama ilişkin somut bir iz sunduğu ifade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, toprak, su ve samanın karıştırılıp kalıplara dökülmesiyle hazırlanan kerpiçlerin güneşte kurutularak yapı malzemesine dönüştürüldüğü, Tavşanlı Höyük'te bulunan örneğin üzerinden henüz kurumadan geçen köpeğin pati izlerinin kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde kaldığı belirtildi.

Tavşanlı Höyük kazılarında 4 bin yıllık pati izleri bulundu

Daha sonra evin duvarında kullanılan kerpiçin Tunç Çağı'na ait yapının yangın geçirerek yıkılmasının ardından moloz içinde kaldığı aktarılan açıklamada, kazılarda ele geçirilen buluntunun yerleşmedeki gündelik yaşama ilişkin somut bir iz sunduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021'den bu yana sürdürülen kazılar, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olan Tavşanlı Höyük'ün mimarisini ve arkeolojik buluntularını ortaya çıkarıyor.

Kerpiç üzerindeki pati izleri de bu çalışmaların, yapıların ve eserlerin yanı sıra yaklaşık 4 bin yıl önce kentte yaşanan gündelik hayatın küçük ve beklenmedik ayrıntılarını belgelediğini gösteriyor.

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Arkeoloji
Sıradaki Haber
Bakan Gürlek: 2017'den beri 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Siber suçlarla mücadele: 75 şüpheli tutuklandı
14:33
Irak güvenlik güçleri bazı noktaları terör örgütü PKK'dan devraldı
14:11
Katil İsrail 3 yılda 9 binden fazlası anne olan 12 bin 500'den fazla kadını öldürdü
14:11
Yunan basını: Türkiye’nin yükselişi biz yalnızlaştırıyor
13:44
Ücretsiz Dijital Üniversite Platformu başvurularında son gün
13:40
Norveç'ten Trump'a, Nobel Komitesinin "bağımsız" olduğu cevabı
Iğdır'ın Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü
Iğdır'ın Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Milli deniz sistemleri TURNAs-2026'da nefes kesti
Milli deniz sistemleri TURNAs-2026'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ