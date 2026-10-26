8 ülkeden 63 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye iadelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 kişi olmak üzere toplam 63 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Şüphelilerin 49'u Gürcistan, 5'i Almanya, 3'ü Yunanistan, 2'si Kırgızistan'da yakalandı. Bulgaristan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ'dan da aranan kişiler Türkiye'ye getirildi.

Uluslararası iş birliğiyle yakalandılar

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıklarının koordineli çalışma yürüttüğü belirtildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen iş birliği sonucunda, haklarında arama kararı bulunan kişiler yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."