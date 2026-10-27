Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.10.2026 00:12

Trump, seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödeneceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde hile yapıldığına ilişkin ihbarda bulunanlara, hileyi yapanların tutuklanıp hüküm giymesi halinde 1 milyon dolar ödeneceğini bildirdi.

Trump, seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödeneceğini duyurdu

Başkan Trump, sosyal medya hesabından 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlere ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçime hile karıştırıldığını bildiren herkese, söz konusu hileyi yapan kişilerin tutuklanıp hüküm giymeleri durumunda 1 milyon dolar ödenecektir." ifadesini kullandı.

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'a karşı kaybettiği bir önceki başkanlık seçimlerinde oyların çalındığını iddia etmiş, konuyla ilgili tartışma uzun süre ABD gündeminde kalmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
ABD'de yolcu uçağı "terör tehdidi" ihbarı üzerine havalimanına geri döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:15
Antalya'da hortum ve fırtına 4 can aldı
00:45
Fon kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
İran: ABD, müzakere konusunda ciddi ise Tahran'ın 7 şartını kabul etmeli
23:35
Irak’ta İstihbarat Başkanı görevden alındı
23:30
Dictionary.com 2026'nın kelimesi olarak "maxxing"i seçti
23:25
Libya'dan deniz yetki muhtırasına dair "çıkarlarımızı koruyan egemen bir karar" mesajı
Dolunay gökyüzünü süsledi
Dolunay gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ