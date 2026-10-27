Antalya'da hortum ve fırtına 4 can aldı

Antalya'da şiddetli rüzgar etkili oldu. Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle inşaat alanında bir vinç devrildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Fevziçakmak Mahallesi'nde şantiye alanında konteynerlerin hortum nedeniyle yıkıldığını açıkladı. Şahin, 4 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Şahin, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karışayız şehrin başka bir noktasında hortum ihbarı olmadı sadece burada hücre hortum ortaya çıktı ve yine sadece burada 2 konteyneri paramparça eden hortumla karşı karşıyayız. Yakın konteynerlerde de bir şey yok. Bugün il koordinasyon kurulu toplantısında meteoroloji bölge müdürümüz sonum yaptı ve ekstrem olaylara hazır olmamız gerektiğini söylemişti. Akşamında böyle bir olayla karşı karşıya kaldık, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum, kimlikleri tespit ediliyor" dedi.



Aynı alanda yine hortum sebebiyle bir vincin de devrildiği ancak konteynerle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Vali Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" şeklinde konuştu.



Ekiplerin alanda başka işçi olma ihtimali sebebiyle arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.