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Türkiye
AA 26.10.2026 19:58

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Nusret Altınbaş ve Erman Çete tutuklandı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altınbaş Holding'in sahibi şüpheli Nusret Altınbaş ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Nusret Altınbaş ve Erman Çete tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Altınbaş Holding'in sahibi şüpheli Nusret Altınbaş'ın ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Altınbaş ve Çete, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Altınbaş ve Çete'nin tutuklanmasına karar verdi.

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