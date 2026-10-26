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Dünya
AA 26.10.2026 23:18

Libya'dan deniz yetki muhtırasına dair "çıkarlarımızı koruyan egemen bir karar" mesajı

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi, “Temsilciler Meclisinin onayladığı Türkiye-Libya deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının Libya’nın çıkarlarını koruyan uluslararası hukuka uygun alınmış egemen bir karar” olduğunu belirtti.

Libya'dan deniz yetki muhtırasına dair "çıkarlarımızı koruyan egemen bir karar" mesajı

Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Abdunnebi’nin Almanya’nın Trablus Büyükelçisi Arvid Anders ile Bingazi’de bir araya geldiği belirtildi.

Abdunnebi’nin görüşmede Almanya’nın Libya'nın iç işlerine karışmama konusundaki tutumundan övgüyle söz ettiği kaydedildi.

Görüşmede Temsilciler Meclisinin onayladığı Türkiye-Libya deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasına da değinen Abdunnebi’nin, “Bu, başkalarının çıkarlarına zarar vermeden Libya’nın çıkarlarını koruyan ve uluslararası hukuk hükümlerine uygun olarak alınmış egemen bir karardır.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Abdunnebi’nin ayrıca yasa dışı göç nedeniyle Libya'nın transit ülke olarak bu olgunun sonuçlarından muzdarip olduğunu, menşe ülkelerde istikrarı sağlamaya ve göç akışlarını azaltmaya katkıda bulunacak çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladığı paylaşıldı.

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