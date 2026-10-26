Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2026 22:27

İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, saldırılar güneydeki Sur kenti ile Nebatiye vilayetine bağlı beldelerde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Nebatiye'ye bağlı Kantara beldesi çevresine hava saldırısı düzenledi.

İsrail topçuları da Sur'a bağlı Mansuri beldesi ile Nebatiye'deki Mifadun beldesinin çevresini hedef aldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Mifadun ve Şevkin beldeleri arasındaki bir evin çatısına iki mühimmat bıraktı.

İsrail ordusu ayrıca Nebatiye'ye bağlı Doğu Zavtar beldesinin Rüveys Mahallesi'nde geniş çaplı patlatma gerçekleştirdi.

İşgalci İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, kuşattığı El Halil'de Filistinli aileye evinden çıkması için sadece yarım saat verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:35
Irak’ta İstihbarat Başkanı görevden alındı
23:30
Dictionary.com 2026'nın kelimesi olarak "maxxing"i seçti
23:25
Libya'dan deniz yetki muhtırasına dair "çıkarlarımızı koruyan egemen bir karar" mesajı
23:15
Microsoft'tan çalışanlarına gönüllü işten ayrılma teklifi
22:53
Elazığ'da 3 tır zincirleme kazaya karıştı
22:26
Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün sermaye piyasası faaliyetleri durduruldu
Dolunay gökyüzünü süsledi
Dolunay gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ