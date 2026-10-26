İşgalci İsrail, kuşattığı El Halil'de Filistinli aileye evinden çıkması için sadece yarım saat verdi

İşgalci İsrail'in 23 Ekim'de kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından El Halil kentinde başlattığı kuşatma dördüncü gününde devam ediyor.

El Halil Belediyesi, kuşatma kapsamında Ayn Deyr Baha ve Celde bölgelerinde 491 ailenin evlerinden zorla çıkarıldığını, 3 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini ​​​​​​​aktardı.

Zorla yerinden edilenler arasında 209 bebeğin, 258 yaşlının, 137 hamile veya emziren kişinin, 32 özel ihtiyaç sahibinin ve 198 kronik hastanın bulunduğu​​​​​​​ ifade edildi.

Ayrıca Cebel er-Rahme bölgesindeki bir cadde Filistinlilerle Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında bölündü ve bölge sakinlerinin hareket ve ulaşımı kısıtlandı.

İsrail'in askeri hareketliliği bölgede yaklaşık 1 milyon kişiyi olumsuz etkiledi. Sahada pek çok kontrol noktası kurulurken 70'den fazla kişi gözaltına alındı.

El Halil'in Ayn Deyr Baha ve Celde bölgelerinde konuşlanan İsrail askerleri, girişleri kapatarak evlerinden çıkarılan bölge sakinlerinin dönüşünü engelliyor.

İsrail askerleri, sakinlerini zorla çıkardıkları evde kalıyor

Ayn Deyr Baha sakinlerinden Macide Şuveyki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Şuveyki, "İsrail askerleri evden ayrılmamız için yarım saat süre verdi. Bu toparlanmak ya da alınması gerekenleri almak için yeterli bir süre değildi." dedi.

Kendilerine tanınan dar vakitte sadece bazı temel ihtiyaçlarını, kimliklerini ve çocukları için birkaç parça kıyafet alabildiğini söyleyen Şuveyki, İsrail askerlerinin evde kalmaya başladığını aktardı.

Şuveyki, İsrail askerleri evde olduğu için evlerinin durumunu kontrol etmek üzere dönemediklerini belirterek, zamanında binbir emekle kurdukları evlerinin ne halde olduğu konusundaki endişesini şu sözlerle ifade etti.

"Endişeliyiz çünkü bizi evden çıkardılar ve kendileri yerleştiler. Biz ise evde neyi tahrip ettiklerine veya ne yaptıklarına bakmaya bile gidemiyoruz. Endişeliyim, eşyalarımıza ne olduğunu bilmiyorum."

Askeri birliklerin bölgede konuşlandığını, girişlerin kapatıldığını ve bölge sakinlerinin evlerine ulaşmalarının engellendiğini kaydeden Şuveyki, evine ne zaman dönebileceğini bilmediğini vurguladı.

"Evimize ne zaman dönebileceğimi bilmiyorum"

Şuveyki, evine geri dönmesini engelleyen şartların ne zaman ortadan kalkacağını bilmediğini ifade ederek, "Şimdilik kardeşimin yanında kalıyoruz, evimize ne zaman dönebiliriz bilmiyoruz." dedi.

Şuveyki, yakınlarının şimdilik ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ancak bunun daimi bir çözüm olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Yarın ne olur bakacağız, o zamana dek ailemin yanındayız. Hamdolsun, ailem tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor, insanlar arasında bir dayanışma var. Ancak bu meseleye çözüme kavuşturmuyor sadece geçici bir çare."

"Kızım ders kitaplarını alamadı"

Şuveyki, okula giden bir kızı olduğunu ve bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemediğini aktardı.

"Evden ayrılırken 12. sınıftaki kızım ders kitaplarını ve okul eşyalarını alamadı." diyen Şuveyki, ortaöğrenimin son senesinde, eğitim hayatı için dönüm noktasında olan kızının derslerine odaklanamadığını dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini savunurken Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.