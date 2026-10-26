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Dünya
AA 26.10.2026 20:42

Arap Koalisyonu: Riyad ve Suudi Arabistan'ın güneyinde 3 İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile ülkenin güney bölgesinde 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu: Riyad ve Suudi Arabistan'ın güneyinde 3 İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Riyad yakınlarında ve ülkenin güney bölgesinde toplam 3 İHA'nın engellenerek imha edildiği bilgisini verdi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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