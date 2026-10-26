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Ekonomi
AA 26.10.2026 23:14

Microsoft'tan çalışanlarına gönüllü işten ayrılma teklifi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, ABD, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık'taki belirli çalışanlarına yönelik gönüllü işten ayrılma programı başlattı.

Microsoft'tan çalışanlarına gönüllü işten ayrılma teklifi

Microsoft'un İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Amy Coleman'ın şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, programa katılan organizasyonlardaki uygun çalışanlara gönüllü işten ayrılma teklifi sunulacağı bildirildi.

Mesajda, teklifin şirket dışında bir gelecek düşünen çalışanlara, bu geçişi destek alarak gerçekleştirme seçeneği sunduğu ve katılımcı organizasyonların değişen ihtiyaçlara göre iş gücünü uyarlamasına imkan tanıdığı belirtildi.

Teklifin ABD, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık'taki belirli çalışanlara sunulacağı kaydedilen açıklamada, "Sınırlı süreli bu gönüllü program, uygun çalışanlara mali destek ve kariyer planlama kaynakları sağlayarak Microsoft'tan ayrılma fırsatı veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Microsoft'un yeni program kapsamında yaklaşık 60 bin çalışanına gönüllü işten ayrılma teklifi sunacağı belirtildi.

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