Dictionary.com 2026'nın kelimesi olarak "maxxing"i seçti

İnternet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, editörler, her yıl dil ve kültürdeki trendlere göre belirlenen "Dictionary.com'a Göre Yılın Kelimesi" için aday gösterilen sözcükleri değerlendirdi.

Adaylar arasında "maxxing" sözcüğü, yıl boyu gözlemlenen toplumsal değişimleri özellikle yansıttığı gerekçesiyle 2026'nın kelimesi seçildi.

İlk olarak çevrim içi forumlarda ve ardından sosyal medyada kullanılmaya başlanan bu kelime, "bir işin sonuna kadar götürülmesi" veya "kişilerin hayatlarının belirli bir yönünü en iyi hale getirmesi" kavramını ifade ediyor.

Kökenleri "maksimum" ya da "maksimize etmek" gibi ifadelere dayanan "maxxing" sözcüğünün, tek başına kullanılabildiği gibi diğer sözcüklerle de birleştirildiği sıkça görülüyor.

Türetilenler arasında, bir kişinin fiziksel çekiciliğini olabilecek en üst düzeye çıkarmak için çabalaması anlamında kullanılan "looksmaxxing" ve bir iş için yapay zekadan olabildiğince faydalanılmasına işaret eden "tokenmaxxing" gibi sözcükler bulunuyor.

Bu yıl "maxxing"in rakipleri arasında ayrıca "affordability" (uygun fiyatlılık) ve "data center" (veri merkezi) kelimeleri yer aldı.