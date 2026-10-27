Apple ekran sorunu olan iPhone Duo cihazlarını değiştirecek

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, teknoloji devinin ilk katlanabilir cihazının ekranlarında beliren çizgileri gösteriyor.

Apple, telefonların küçük bir kısmının iç ekranını etkileyen bir sorunun farkında olduğunu belirterek, etkilenen kullanıcıları değişim için şirketle iletişime geçmeye çağırdı.

Geçen hafta dünya çapındaki Apple mağazalarında kalabalıkları çeken Duo'nun piyasaya sürülmesi, markanın cihaz yelpazesini canlandırmaya ve rakiplerinin ürettiği katlanabilir telefonlara meydan okumaya çalıştığı bir döneme denk geliyor.

Bazı Duo sahipleri ekranın orta kıvrımı boyunca oluşan çatlakları gösteren fotoğraflar paylaşırken, diğerleri cihazı açarken bir çatırtı sesi duyduklarını bildirdi.

iPhone Duo kullanıcısı Justin Lokos, ekranın sağ tarafında çizgiler olan bir cihazın görüntüsünü paylaştı. Lokos, daha sonra kırık olanın yanına yeni bir cihazın fotoğrafını yükleyerek yardımları için New York'taki bir Apple mağazasına teşekkür etti.

Sorunun boyutu belirsizliğini koruyor

Apple kaç cihazın etkilendiğini açıklamazken, arızalı cihazları gösteren bazı görüntülerin yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş olabileceği de düşünülüyor.

Duo'nun 7,6 inçlik (19,3 santimetre) iç ekranı, Apple'ın bazı rakipleri tarafından üretilen katlanabilir cihazlarda da benzer kusurlara yol açan karmaşık bir mühendislik harikası olan merkezi bir menteşe ile bir arada tutuluyor.

Samsung'un ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold da 2019 yılında, cihazları inceleyenlerin kırık ekranlar bildirmesiyle erken bir sorun yaşamıştı.

Android kullanıcıları, Apple'ın Duo'yu piyasaya sürmeden önce geliştirmek için yıllarını harcadığı katlanabilir telefon teknolojisi konusunda halihazırda geniş bir seçenek yelpazesine sahip.

En donanımlı modelleri 3 bin 199 sterline kadar çıkan cihaz, Apple'ın bugüne kadarki en pahalı iPhone'u olarak öne çıkıyor.

Neredeyse yirmi yılın en büyük tasarım yeniliği

Duo, Apple'ın neredeyse yirmi yıldır yaptığı ilk büyük iPhone tasarım yeniliği oldu ve eylül ayında görevi Tim Cook'tan devralan yeni üst yönetici John Ternus tarafından tanıtıldı.

Kapatıldığında iPhone'un daha geniş bir versiyonu gibi görünen Duo, açıldığında ise küçük bir tablet bilgisayarı andıran bir cihaza dönüşüyor.

Ternus geçen ay Apple'ın Kaliforniya'daki merkezinde dinleyicilere, başkalarının sadece garip bir şekilde birbirine yapıştırılmış iki telefon gibi hissettiren katlanabilir cihazlar ürettiğini söyledi.

Ternus, Duo'nun katlanabilir telefon kullanma deneyimini yeniden tanımlayacağını ifade etti.