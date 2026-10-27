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Ekonomi
TRT Haber 27.10.2026 08:37

Türkiye ile AB arasında makine emniyeti mevzuatında uyum süreci tamamlandı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında makine emniyeti mevzuatında uyum sürecinin tamamlandığını teyit eden "Beyan Metni"nin imzalandığını duyurdu.

Türkiye ile AB arasında makine emniyeti mevzuatında uyum süreci tamamlandı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin gereği olarak yürütülen mevzuat uyum çalışmalarının Bakanlığın girişimleri ve öncülüğünde sonuçlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, makine sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik bir rol oynadığı vurgulanarak, "Makine sektörümüz, AB'ye yıllık 10 milyar doları aşan ihracatı ve AB'ye toplam ihracatımız içerisindeki yüzde 10'un üzerindeki payıyla ülkemiz ekonomisi ve AB ile ticari ilişkilerimiz bakımından stratejik öneme sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Malların serbest dolaşımı ilkesi tam olarak işleyecek

İmzalanan Beyan Metni ile sektörün Gümrük Birliği kapsamındaki serbest dolaşım hakkından tam anlamıyla yararlanmasının sağlandığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi;

Bu çerçevede, ülkemizde onaylanmış kuruluş atamalarının yapılabilmesi ve makine ihracatçılarımızın AB üyesi ülkelerdeki üreticilerle eşdeğer koşullarda uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemlerini ülkemizde gerçekleştirebilmesi mümkün hâle gelmiştir. Böylece makine ihracatçılarımızın AB pazarına ulaşımında karşılaştıkları teknik ve idari süreçlerin kolaylaştırılması, belgelendirmeden kaynaklanan maliyetlerin ve idari yüklerin asgari düzeye indirilmesi ve sektörümüzün rekabet gücünün artırılması yönünde önemli bir kazanım elde edilmiştir.

Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin etkin işleyişinin güçlendirilmesi ve sanayimizin AB Tek Pazarı ile bütünleşmesinin derinleştirilmesi bakımından önemli bir adım teşkil eden bu gelişmenin tüm makine sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunmaya ve ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak somut kazanımlar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

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