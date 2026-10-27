Anthropic dev hisse arzı öncesi insanlık için feci risk uyarısı yaptı

Şirketin değerlemesinin, yaz aylarında yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık başlangıç değerlemesiyle bugüne kadarki en büyük halka arz olan SpaceX'i geride bırakması bekleniyor.

Anthropic henüz ihraç edilecek hisse sayısını, fiyat aralığını veya halka arz tarihini açıklamadı.

Claude sohbet robotunun geliştiricisi, yılın ilk yarısında 16,3 milyar dolar gelir elde ederken, 80,7 milyar dolardan fazla zarar bildirdi.

Nasdaq borsasında ANT sembolüyle işlem göreceğini belirten Anthropic, halka açılan tamamen yapay zeka odaklı ilk şirket olacak ve bu durum şirketi teknolojinin geleceği için bir test vakası haline getirecek.

Anthropic, halka arz öncesi yaptığı bir başvuruda, yapay zeka sistemlerinin insanlık için önemli bir risk oluşturduğuna dair kurum içindeki kişilerin yanı sıra politika yapıcılar, düzenleyiciler ve araştırmacılar tarafından endişeler dile getirildiğini söyledi.

Şirket, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin uygun gözetim ve güvenlik tedbirleriyle geliştirilmemesi ve çalıştırılmaması halinde, özellikle kötüye kullanılması, kopyalanması, silah haline getirilmesi veya yüksek otonomiyle çalışmasına izin verilmesi durumunda insanlık için feci veya varoluşsal riskler oluşturabileceğini kaydetti.

Anthropic, beş yıl önce üst yönetici Dario Amodei, kız kardeşi Daniela Amodei ve diğer beş kişi tarafından kuruldu ve haziran ayında halka açılma niyetini duyurdu.

Şirketin ana rakibi OpenAI da hızla aynı adımı attı. OpenAI'nin planlarına aşina bir kişiye göre bu halka arzın gelecek yılın başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu duyuruları, bir dereceye kadar otonom çalışacak şekilde tasarlanan yapay zeka ajanlarını içeren bir siber güvenlik ve diğer teknolojik ihlaller dalgası izledi.

Her iki şirketin mevcut ve eski çalışanları da yapay zeka teknolojisinin, insanlığı yapay zeka araçlarının yol açabileceği olası gelecekteki zararlardan koruma yeteneği olmadan geliştirildiği konusunda uyarıda bulundu.

Anthropic pazartesi günü borsaya giriş planlarını açıklarken, Elvis Presley'nin müziğinin hak sahipleri, yapay zeka şirketini rock-and-roll yıldızının yüzlerce şarkısını Claude sohbet robotunu eğitmek için kullanmakla suçlayarak dava açtı.

Cesur ama mantıklı

Anthropic yeni belgelerinde, yatırımcıları tehlikeler konusunda uyarırken aynı zamanda yapay zekayı insanlara faydalı olacak şekilde geliştirme konusunda geçmişte verdiği sözleri yineledi.

Şirket mali dosyalarında, yılın ilk yarısında gelirini aşan kayıplarını ayrıntılı olarak açıkladı, ancak ilk bakışta sorumsuzca büyük görünebilecek ileriye dönük yatırımları sıklıkla yapacağını söyledi.

Teknoloji devi, genel olarak cesur ama mantıklı olmayı ve başarılı hamlelerle dolu bir geçmişle güven kazanmayı hedefleyeceklerini belirtti.

Başarısının büyük ölçüde en gelişmiş yapay zeka modellerini geliştirme yeteneğine bağlı olduğunu belirten Anthropic, bunu başaramamanın işlerini olumsuz etkileyebileceğini ekledi.

Anthropic, olası risk faktörlerini detaylandıran yaklaşık 90 sayfa boyunca, yapay zekayı güvenli ve rekabetçi bir şekilde geliştirme yeteneğine yönelik potansiyel tehditleri ortaya koydu.

Şirket; bir dizi bulut bilişim sağlayıcısına, büyük talep gören Tayvanlı çip üreticilerine ve ABD'de yoğunlaşan veri merkezlerine bağımlı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Şirket ayrıca yapay zekanın çocuklar veya intihar riski altındaki bireyler tarafından kullanılmasına ilişkin endişeleri gerekçe göstererek yapay zeka modelleriyle ilişkili zararlardan kaynaklanan düzenleyici eylemler konusunda uyardı. Sistemleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerden nerede ve nasıl sorumlu tutulabileceği konusundaki belirsizliğe de dikkat çekti.

Ancak Anthropic, dosyayı teknolojinin potansiyel faydalarını övmek için de kullandı ve teknolojinin insanın çaba gösterdiği her alanda devrim yaratma yeteneğine sahip milyonlarca sanal ajanın kilidini açacağını öngördü.

Şirket, yapay zekanın insanlık tarihindeki en önemli teknolojilerden biri olduğuna inandıklarını ifade etti.

Anthropic, yapay zekanın biyoloji ve tıp alanındaki ilerleme hızını da derinden hızlandıracağını ve kanser ile Alzheimer dahil olmak üzere hastalıklara potansiyel olarak tedavi bulabileceğini söyledi.

Şirket, üretkenliği artırarak ekonomik büyümede sürdürülebilir bir ivme yaratabileceğini de ekledi.

Önemli dönüm noktası

Yatırım yönetimi şirketi Raymond James Investment'ın baş piyasa stratejisti Matt Orton, yatırımcıların Anthropic'in mali durumunda hızlı büyümenin yanı sıra hızlı mali kayıplar görmeyi beklediğini, bu nedenle pazartesi günkü başvurunun sürpriz olmayacağını söyledi.

Orton BBC'ye yaptığı açıklamada, bu başvurudan detayları öğrenmenin piyasaya daha net bir tablo sunacağını, çünkü gelir büyümesinin kaynağını bilmeleri gerektiğini ifade etti.

Andersen Capital Management kurucusu Peter Andersen, Reuters'a yaptığı açıklamada Anthropic'in halka arz planlarının yapay zekanın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Andersen, borsa açılışının sonucunun yatırımcıların yapay zeka geliştirmeye nakit aktarmaya devam etme eğiliminin oldukça belirleyici bir göstergesi olacağını da sözlerine ekledi.