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TRT Haber 27.10.2026 06:37

Yurt genelinde sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Türkiye'nin önümüzdeki 7 gün boyunca yağışlı sistemin etkisi altında kalması, hava sıcaklıklarının ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı ve serin hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte batıdan itibaren azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Bugün, yurt genelinde yağış beklenirken, Muğla ve çevresinde "şiddetli", Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz'de ise "çok kuvvetli" yağış görülecek. Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkması beklenirken, İç ve Doğu Anadolu geçişinde lodos etkili olacak, Güneydoğu Anadolu genelinde ise toz taşınımı yaşanacak.

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Yağışlı sistem, yarın etki alanını genişleterek Doğu ve Güneydoğu Anadolu dahil olmak üzere neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak. Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında şiddetli yağış uyarısı devam ederken, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar düşecek. Başkent Ankara'da gece sıcaklığı 9 dereceye gerileyecek.

Yurt genelinde sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı perşembe günü de yağışlar yurt genelinde aralıksız sürecek. Özellikle Akdeniz kıyı şeridi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar beklenirken, Marmara'da sert poyrazla birlikte serin hava etkisini hissettirecek.

Cuma günü ise sistem doğu ve kuzey bölgelerde etkisini sürdürecek; Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağış kısa bir mola verse de hava sıcaklıkları Ankara'da 16, Erzurum'da 12 dereceye kadar inecek.

Hafta sonunda serin hava yerini gece ayazına bırakacak. Cumartesi günü Erzurum'da gece en düşük sıcaklığın sıfır dereceye kadar inmesi tahmin ediliyor. Pazar günü doğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava görülse de batı ve kuzey kesimlerde aralıklı sağanak geçişleri sürecek.

Yağışlı sistem 2 Kasım Pazartesi günü yeniden kuvvet kazanarak batıdan doğuya Türkiye haritasının tamamını bir kez daha kaplayacak ve yeni haftanın başında da yağışlar etkili olmaya devam edecek.

Yetkililer, hafta boyunca özellikle güney ve batı kıyılarında beklenen aşırı sağanaklar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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