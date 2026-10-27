Sosyal medyadan tetikçi ağı kuran suç örgütüne operasyon: 85 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerinin deşifresine yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde, liderliğini yurt dışında firari olarak bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan bir şahsın yaptığı suç örgütünün, eylemlerinde kullanmak üzere sosyal medya üzerinden tetikçi temin ettiği belirlendi.

Şüphelilerin kurulan WhatsApp gruplarına dahil edilerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildikleri ve örgüt adına eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri deşifre edilen zanlıların yakalanması amacıyla İstanbul merkezli aralarında Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Mersin, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 30 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında, aralarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan kişilerin de yer aldığı 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü, organize suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin tahkikatın çok yönlü devam ettiği bildirildi.