DEAŞ'ın finansal yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında ve Türkiye'de yardım kampanyaları düzenleyerek Suriye'deki Hol Kampı'nda tutulan DEAŞ destekçilerine mali destek sağladıkları, yardım malzemeleri gönderdikleri ve mal varlığı dondurulan şahsa fon sağladıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince TEM Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ ile bağlantıları deşifre edilen ve terör örgütü DEAŞ adına terörizmin finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 18 kişi tespit edildi.

MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri belirlenen 18 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ayrıca aramalarda iki kurusıkı tabanca, birçok yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ile yaklaşık değeri 2 milyon 135 bin lira olan para, döviz ve altına el konuldu.