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Türkiye
İHA 27.10.2026 09:40

Sultangazi'de iki araca çarpan tır yol kenarına devrildi

Sultangazi’de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarparak yol kenarına devrildi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sultangazi'de iki araca çarpan tır yol kenarına devrildi

Kaza, saat 09.25 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek bir otomobil ve bir kamyonete çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanırken yoğunluk oluştu.

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