Başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Bizim için güzel bir rüya"

Koç, devre arasında Mesut Özil'i transfer edecek misiniz? sorusuna yanıt verdi.

"Elden oyuncu çıkarmazsak çok fazla transfer yapacak manevra alanımız yok ama ihtiyacımız olan noktalar var. Mesut Özil FenerOl'dan beri gündeme gelen bir konu. Mesut Özil iyi bir Fenerbahçelidir. Ekonomik şartlarla ilgili o zaman da söylemiştim, bugün de söylüyorum. Fenerbahçe böyle ekonomik şartları kaldırabilecek konumda değil. Bizim için güzel bir rüya, rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor bir rüya."

Premier Lig ekibi Arsenal, Mesut Özil'i sezon başı kadro dışı bırakmıştı.