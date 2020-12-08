"Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. bFutbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz."