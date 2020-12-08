Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MKE Ankaragücü'nde 3 koronavirüs vakası
MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
"Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. bFutbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz."
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 8, 2020
https://t.co/TtSnli41rU#Ankaragücü pic.twitter.com/gamjaIdif2
Etiketler: Koronavirüs MKE Ankaragücü
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