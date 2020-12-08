Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 22:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA sıralamasında 7. sırada
FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin Kasım penceresi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA kadınlar dünya sıralamasında A Mili Kadın Basketbol Takımı 7. sırada yer aldı.
FIBA tarafından duyurulan kadınlar dünya sıralamasına göre ABD, 832.9 puanla zirvenin sahibi oldu.
Avustralya 714.5 puanla ikinci ve İspanya da 691.9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
A Milli Kadın Basketbol Takımı ise 1 basamak gerileyerek 7. sırada yer aldı.
FIBA kadınlar dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan takımların listesi şu şekilde:
1. ABD
2. Avustralya
3. İspanya
4. Kanada
5. Fransa
6. Belçika
7. Türkiye
8. Sırbistan
9. Çin
10. Japonya
11. Belarus
12. Rusya
13. Yunanistan
14. Nijerya
15. Brezilya
16. İtalya
17. Çekya
18. Büyük Britanya
19. Güney Kore
20. İsveç
Etiketler: Basketbol
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