Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 00:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı sözleri şiddetle kınıyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçı sözlere tepki gösterdi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kınama mesajında, "Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" açıklamasını yaptı.
Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020
Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism
Etiketler: Medipol Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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