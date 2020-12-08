Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AHaber canlı yayınında, açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Kırk kere ölçüp, bir kere biçiyoruz"

LGS ve YKS sınavlarında tüm müfredattan sorumlu olup olunmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, açıklama yaptı.

"Biz makro politikalara baktığımızda sadece bugüne bakarak kararlar alamayız. Bu kararları alırken, bizim büyük bir bilimsel heyetimiz var. Ayrıca il müdürlerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımızda çalışan öğretmenlerimizin görüşleri var. Kırk kere ölçüp, bir kere biçiyoruz. Eğitim sisteminin uzun vadeli, orta vadeli hedeflerini dikkate alarak kararlar veriyorlar. Biz bunu şahsi olarak masa başında veremeyiz. Yetkimiz olsa bile hakkımız yok. Çünkü bu milletin geleceği ile ilgili bir konu."

"Her zaman olduğu gibi esnek davranmak durumundayız"

Selçuk, salgın döneminde yapılacak sınavlarla ilgili farklı yaklaşım sergileyeceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son sınıfta üniversite sınavına girecek çocuklar, zaten hep rapor alıp evde kalmayı tercih eden çocuklarımızdı. Ama bu sene öğretmenlerle buluşma konusunda biraz sıkıntımız var. Kaynak konusunda akademik destek yazılımı ile ve televizyonlardaki hafta sonundaki konu anlatımları, soru çözümleri her konu işleniyor televizyonda. Orada işlenmeyen hiçbir konu yok ki sınavda sorulacak olsun. Biz önümüzdeki süreci de bilmiyoruz. Ocakta, martta, nisanda ne olacak? Biz mevcut duruma göre heyetimizle karar bir aldık. Bu karar orta vadede, uzun vadede Türk eğitim sisteminin büyük bir soruna girmesini engellemeyi planlayan bir şey bu. Şu anda tüm müfredattan sorumluyuz ama olağanüstü durumlar olur, başka süreçler yaşanır... Biz her zaman olduğu gibi esnek davranmak durumundayız"

"Salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız"

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Salgının durumunu her gün takip ettiklerini ifade eden Selçuk, tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerinin temaslı ya da pozitif durumlarını günlük izlediklerini anlattı.

Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kuruluyla istişarelerde bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da bugün bir görüşme yaptığını belirtti.

Aşı değişkeninin, salgının seyrindeki düşmenin, umut verici olduğuna işaret eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki tüm kabine toplantılarında da konunun ele alındığını bildirdi.

Bakan Selçuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız."

"Riski gördüğüm anda en yüksek seviyede freni yapıyorum"

"Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız" diyen Selçuk, sürecin öğretmen ve öğrencileri riske atacak durumu beraberinde getirmemesi gerektiğine dikkati çekti. Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim"