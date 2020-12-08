Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Müzik sektörü çalışanlarına koronavirüs desteği
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, pandemi döneminde desteğe ihtiyacı olan müzik çalışanlarını kapsayan projenin 11 Aralık'ta açıklanacağını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik sektöründe çalışanlara destek projesiyle ilgili bilgi verdi.
Bakan Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Koronavirüs Mehmet Nuri Ersoy
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