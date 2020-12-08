Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik sektöründe çalışanlara destek projesiyle ilgili bilgi verdi.

Bakan Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" açıklamasını yaptı.