Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 24 saatte 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 198 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu, 6 bin 593 yeni hasta tespit edildi, 211 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 COVID-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.
"Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız"
Sağlık Bakanı Koca, kalabalıklardan uzak durma çağrısını yineleyerek şöyle dedi:
"Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız."
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