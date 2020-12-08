Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 COVID-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.

"Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız"

Sağlık Bakanı Koca, kalabalıklardan uzak durma çağrısını yineleyerek şöyle dedi:

"Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız."