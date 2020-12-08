Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 18:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 226'ya yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2020'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 226'ya ulaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun son olarak İran'da faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 226’ya ulaştı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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