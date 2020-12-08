MKYK ve MYK toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde birlikte yapılıyor.

Toplantıda koronavirüs ile mücadele ve ekonomi başta olmak üzere gündemin önemli başlıkları değerlendiriliyor.

Büyüme ve enflasyona ilişkin son veriler ile asgari ücret görüşmelerine ilişkin detayların da toplantıda ele alınması bekleniyor.

AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de önemli başlıklardan.

Toplantıda Suriye, Irak ve Libya'daki gelişmeler ile birlikte yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ele alınıyor.

AK Parti'nin 7'nci olağan kongre süreci takvimi ve yapılan hazırlıklar da değerlendiriliyor.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yapacak.