AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi.

AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de önemli başlıklardandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sağlık çalışanlarına müteşekkiriz"

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak kritik bir dönemdeyiz. Bütün dünya bu salgından etkilendi. Maalesef zaman zaman zaaflar ortaya çıkıyor, bu da olumsuz etkiliyor.

Sağlık çalışanlarına saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dünyaya örnek olacak bir mücadele veriyorlar. Vatanseverliğin tanımını adeta yeniden yazıyorlar.

Diyarbakır anneleri gündemini takip ediyoruz. Bütük annelere sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. 21 annemiz evladına kavuştu. Anneler yalnız olduklarını düşünmesinler, bütün Türkiye onların yanındadır.

"AK Parti'de maaşların ödenmemesi söz konusu değil"

AK Parti'de çalışan arkadaşlarımızın maaşlarının ödenmemesi söz konusu değildir. Ödenmemiş bir ilçe ve il binası kirasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Hiçbir AK Parti'de çalışan hiçbir kardeşimizin maaşının ödenmemesi diye bir şey söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti tarihi bir öneme sahip. 9-10 Aralık'taki bu ziyaretle Azerbaycanlı kardeşlerimizle buluşacağız. Azerbaycan'a ait olan topraklar asıl sahibine (Azerbaycan'a) dönmüştür.

Silahlı kuvvetlerimiz ortak çalışma için hazırlıklarını tamamladı, göreve hazırdır. Yakında ateşkesi gözlemek için askerlerimiz bölgede yer alacak.

"Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı hükümsüzdür"

Fransa Parlamentosu'nun Yukarı Karabağ kararı hükümsüzdür. Fransa tarafsızlığını kaybetmiş oluyor. Fransa'nın hukuk temelinde yüzleşmesi gerekiyor. Fransa'dan bugüne kadar Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çıkması gerektiğini ifade eden bir açıklama duymadık.

Macron, Türkiye'ye karşı bazı devletleri kışkırtmaya çalışıyor. Bu takıntılı bir siyasettir. Bu son derece radikal bir yaklaşımdır. Fransa'nın makul bir ilişki kurması gerekiyor. Türkiye karşıtı blok oluşturma çabasına giriyorlar. Doğu Akdeniz'de de aynısını yapıyorlar. Köklü bir devlete yakışmıyor. Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir yaklaşım değildir.

Yunanistan'a diyalog çağrısı

Bizim sivil bir gemimizin gaz araştırması provakasyon olarak nitelendiriliyor. Yunanistan'ın AB'yi peşine taktığı siyaset yanlıştır.

9 Ekim'den bu yana Yunanistan hiçbir toplantıya katılmıyor. Türkiye kendi gündemine sahip, bağımsızlığı olan bir devlettir. Masaya oturmaktan kaçan, sürekli şantaj siyaseti yürüyen Yunanistan'dır.

Türkiye'ye herhangi bir dayatmada bulunmanız sonuç vermez. Sağlıklı bir ilişki geliştirdiğiniz zaman çözülemeyecek sorun yoktur.

"Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak akıl tutulmasıdır"

Avrupa demokrasileri Türkiye'ye borçludur. Türkiye'ye yapytırım dili kullanmak akıl tutulmasıdır. Avrupa, siyasi değerlerini kaybediyor. Köprüler kuran Avrupa'nın yeniden dirilmesi gerekiyor. Irkçılar Avrupa'yı yok etmek istiyor.

AB'nin parçası olma konusundaki irademizi koruyoruz. Genişleyen bir vizyonun ortaya çıkarılması gerekiyor. Köprüler kuran Avrupa'nın değerli olduğunu söylüyoruz. AB'nin yapması gereken ilk iş, Türkiye'ye karşı yaptırım dilinden vazgeçmesidir. AB açısından ilk 5 mesele ne diye sayarsanız, Türkiye olmadan bu sürecin yürütülmesi mümkün değildir.

Kılıçdaroğlu'na İrini Harekatı tepkisi

Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir görüyor.

CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın siyasi ideallerini bu hale düşürmesi çok büyük bir haksızlıktır. Yabancı devletlerin tezini Türkiye'nin tezine karşı savunan bir yaklaşım var. Türkiye karşısında hangi devlet varsa bu CHP'nin tezi haline geliyor. Kılıçdaroğlu'nun buna devam etmesi son derece yanlıştır.

CHP'de taciz iddiası

Dünkü konuşmasında bol bol ahlaktan bahsediyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlıkla ilgili bir gündem var.

Ortada bir sıkıntı varsa bu parti içerisinde birtakım grupların tartışması haline dönmüşse, bu ahlaksızlığa göz yummaktır. Kadın onuru karşısında susanın siyasette herhangi bir sözünün olmaması gerekir. Bu suskunluk makul müdür?

Bu taciz sıkıntısıyla ilgili neden susuyorsunuz? Kadın onuruna saygı gereği bunun en sert bir şekilde gereğinin yapılması lazım, tasviye edilmesi lazım. Hukuki açıdan her şeyin yapılması lazım.

Her gün yeni bir tartışma yaşanıyor. Dolayısıyla başkanı konuları kendine getirirken öncelikle kendi eviyle ilgili konuları dikkate almakta fayda var. Kadın haysiyetini korumak her birimizin görevidir.

'Alice harikalar diyarında' lafına verilecek en iyi cevap, partinizin içinden geçmekte olduğu bu alaca karanlık karşısındaki suskunluğunuzdur. Bu bir kabusa dönmüş. Dolayısıyla bu kurumsal suskunluktan bir an evvel vazgeçmeniz gerekiyor.

Reform çalışmaları

İş dünyası ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle bir araya gelindi. Adalet Bakanımız temaslarda bulunacak. Partide de çalışma yürütüyoruz.

Çalışmalar en son Cumhurbaşkanımız'a sunulacak. Talimatlarının ardından kendisi tarafından açıklanacak.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları

Sayın Cumhurbaşkanımız açısında karşısında kimin aday olacağının bir önemi yok.

"Tank Palet Fabrikası'nın kontolü MSB'dedir"

Tank Palet Fabrikası'nın satıldığı iddiası yalandır. Cumhurbaşkanlığı kararıyla fabrikanın sadece işletme hakkı devredilmiştir. CHP'nin bu iddiası yalan siyasetidir. Bütün denetim Milli Savunma Bakanlığındadır. Fabrikaya ait tüm faaliyetler MSB tarafından denetlenecektir. Buradaki işletme bittiği zaman yeniden bakanlığa devredilecek.

"Spekülatif aşı haberleri görüyoruz"

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, bilim adamları aşı konusunda öneride bulunuyorsa bu vatandaşımızın sağlığı içindir. Birüsü spekülatif haber görüyoruz. Bilgiler bakanlığın elinde. Maske, mesafe ve temizlik konusuna riayet edilmesini tavsiye ediyorum.