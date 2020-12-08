Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından Türk Hava Yolları'ndaki Yönetim Kurulu Üyeliğinden maaş almadığını açıklamıştı.

"Evet, bir ücret var. Aylık 20 bin lira ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim. Böyle bir ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi?"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fatmanur Altun'un Türk Hava Yolları'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı yaptığını açıkladı.

"Sayın Dr. Fatmanur Altun, kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır."