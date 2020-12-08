Bakanlığın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erzurum’da konuşlu 9'uncu Kolordu Komutanlığımız tarafından 1 hafta süreyle keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra edildi. Kahraman komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi" ifadeleri yer aldı.

Erzurum’da konuşlu 9’uncu Kolordu Komutanlığımız tarafından 1 hafta süreyle keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra edildi. Kahraman Komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi.https://t.co/craeeCqOpC#MSB #TSK pic.twitter.com/MPtnuLnN74 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2020