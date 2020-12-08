Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 17:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Komandoların zorlu eğitimi
[Fotoğraf: DHA]
Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum'da zorlu hava ve arazi şartlarında eğitim yapan komandoların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
Bakanlığın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erzurum’da konuşlu 9'uncu Kolordu Komutanlığımız tarafından 1 hafta süreyle keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra edildi. Kahraman komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi" ifadeleri yer aldı.
Erzurum’da konuşlu 9’uncu Kolordu Komutanlığımız tarafından 1 hafta süreyle keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra edildi. Kahraman Komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi.https://t.co/craeeCqOpC#MSB #TSK pic.twitter.com/MPtnuLnN74— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2020
Etiketler: Komando Milli Savunma Bakanlığı
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