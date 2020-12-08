Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle:

*ABD

Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan

*Afganistan

Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay

*Almanya

Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen

*Avusturya

AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer

*Azerbaycan

Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok

*Bahreyn

Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl

*BAE

Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer

*Bosna-Hersek

Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin

*Brunei Darüsselam

Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy

*Burkina Faso

Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı

*Eritre

Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal

*Fas

Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci

*Fransa

Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner

OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin

*Gine

Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural

*Güney Afrika

Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş

*Güney Sudan



Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf

*Hindistan

Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel

*Irak

Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney

*İrlanda

Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay

*İspanya

Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar

*İsviçre

DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy

Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy

*İtalya

Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük

*Japonya

Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen

*Kamerun

Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı

*Kırgızistan



Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan

*Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik

*Küba

Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel

*Libya

Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz

*Lübnan

Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy

*Moğolistan

Ulanbator Büyükelçiliği Zafer Ateş

*Mozambik

Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy

*Myanmar

Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın

*Nijerya

Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar

*Özbekistan

Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar

*Panama

Panama Büyükelçiliği Lebibe Gülhan Ulutekin

*Paraguay

Asuncion Büyükelçiliği Serhat Aksen

*Polonya

Varşova Büyükelçiliği Cengiz Kamil Fırat

*Sırbistan

Belgrad Büyükelçiliği Hami Aksoy

*Sierre Leone

Freetown Büyükelçiliği Sibel Erkan

*Singapur

Singapur Büyükelçiliği Mehmet Burçin Gönenli

*Slovakya

Bratislava Büyükelçiliği Yunus Demirer

*Slovenya

Lübliyana Büyükelçiliği Aylin Taşhan

*Suudi Arabistan

Riyad Büyükelçiliği Fatih Ulusoy

*Tacikistan

Duşanbe Büyükelçiliği Emre Zeki Karagöl

*Tanzanya

Darüsselam Büyükelçiliği Mehmet Güllüoğlu

*Tayland

Bangkok Büyükelçiliği Serap Ersoy

*Togo

Lome Büyükelçiliği Esra Demir

*Tunus

Tunus Büyükelçiliği Çağlar Fahri Çakıralp

*Uruguay

Montevideo Büyükelçiliği Hüseyin Müftüoğlu

*Yemen

Sana Büyükelçiliği Mustafa Pulat

*Yeni Zelanda

Wellington Büyükelçiliği Fatma Ömür Ünsay

*Zambiya

Lusaka Büyükelçiliği İstem Cırcıroğlu