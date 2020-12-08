Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan Mehmetçik, vatan topraklarını, mavi vatanı ve gökyüzünü korumaya devam ediyor.

Söz konusu faaliyetleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK’da yapılan tatbikatlar da dahil Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının tamamına yakını sahada görev almaya devam ediyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerindeki gerek normalleşme gerekse terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki teröristle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor.

Bunların yanı sıra İdlib'de uluslararası anlaşma ve mutabakatlar kapsamında görev yapan TSK, Libya Hükümeti'nin daveti üzerine de Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. TSK, bununla birlikte Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de sürdürüyor.

Pençe operasyonlarıyla teröristlerin inlerine giriliyor

Tüm bu yoğun faaliyetlerin yanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine operasyonları da kararlılıkla devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine karşı Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonları devam ederken Pençe-Kaplan Operasyonu ile Mehmetçik bir kez daha teröristlerin inlerine girmeyi sürdürüyor.

Tempo daha da artacak

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin kararlıkla devam ettiği dönemde yeni bir uygulamayı da hayata geçirdi.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30'dan fazla yeni komando bölüğü oluşturuldu.

Sözleşmeli personelden oluşan yeni komando bölükleri, yoğun eğitimden geçirildi. Ayrıca, yeni bölüklerin kurulması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Son dönemde yapılan operasyonlara terör örgütüne büyük darbe vuran TSK, yeni komando bölükleriyle birlikte hudut güvenliği ve terörle mücadelede tempoyu daha da artıracak.