Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilenler ise şöyle:

"81 mm havan ve mühimmatı, Dragunov keskin nişancı silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, 3 EYP, 17 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 RPG-7 roketatar sevk fişeği, RPG-7 roketatar dürbünü, 3 bin 205 hafif silah mühimmatı, 3 alfa fire düzenek, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek sehpası, 16 AK-47 piyade tüfeği şarjörü."