Pençe-Kaplan'da PKK mühimmatı ele geçirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilenler ise şöyle:
"81 mm havan ve mühimmatı, Dragunov keskin nişancı silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, 3 EYP, 17 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 RPG-7 roketatar sevk fişeği, RPG-7 roketatar dürbünü, 3 bin 205 hafif silah mühimmatı, 3 alfa fire düzenek, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek sehpası, 16 AK-47 piyade tüfeği şarjörü."
Kahraman Komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ait 1 adet 81 mm havan, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet EYP, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.https://t.co/VJZLnXjAUw#MSB #TSK pic.twitter.com/54sLpVa4xT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2020
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